Fachbereichsleiterin Ilona Oswald stellte am Donnerstagabend die zentralen Neuerung kurz vor (wir berichteten ausführlich in unserer Dienstagsausgabe): Neben der Umbenennung gibt es auch eine passende Definition, die Zahl der gewählten Mitglieder wird auf acht festgelegt plus mindestens zwei Stellvertreter. Auch die Einrichtung eines Sprecherteams wurde noch geschärft.

„Wir haben das richtige Maß gefunden, dass das Gremium nicht zu groß ist“, erklärte Oberbürgermeister Jörg Lutz. Vielmehr gebe es mit den Stellvertretern noch die Möglichkeit der Teilhabe von weiteren Personen.