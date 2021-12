Lörrach Narren sorgen mit 2G-Plan für Umzug vor

Lörrach (mcf). Die Narrengilde Lörrach setzt im Bedarfsfall für die Ersatz-Fasnachts-Veranstaltung „Confetti-Sommerfestival“ auf ein Hygiene-Konzept unter 2G-Bedingungen. So gebe es nun Planungssicherheit. Es besteht zugleich sowohl bei Obergildenmeister Jörg Roßkopf als auch bei Oberbürgermeister Jörg Lutz die Hoffnung, mitten in den Pfingstferien möglichst unbeschwert die Lasser-Gugge-Explosion am 11. Juni sowie den großen Umzug am 12. Juni mit mehreren zehntausend Besuchern feiern zu können. „Wir als Stadt sind gerne Ermöglicher“, erklärte der Rathaus-Chef am Dienstag bei einem Pressegespräch. Wie berichtet, sollen der Neujahresempfang der Narrengilde sowie die kleineren Fasnachtsveranstaltungen mit gewissen Veränderungen und Anpassungen am Fasnachtswochenende stattfinden, während die Großveranstaltungen der Fasnacht unter neuem Titel mitten in den Pfingstferien terminiert sind.