Lörrach Narrengilde ist mit Erfolg zurück

„Die Fasnacht ist wieder da, und sie wird von den Leuten angenommen“, sagte er. 60 000 Besucher in der Stadt am Fasnachtssamstag, 50 000 am Sonntag: In seinen bisher 24 Jahren an der Spitze der Lörracher Narrengilde habe er eine solch große Resonanz noch nicht erlebt. „Das war ein zweitägiges Volksfest in der Stadt“, bilanzierte er mit Blick auf den Fasnachtsumzug und die „Lasser-Gugge-Explosion“. Auch Veranstaltungen wie die Zunftabende, das Schnitzelbank-Singen oder der Hemdglunggi-Umzug seien bestens angenommen worden. Das Heringsessen fand erstmals im Hotel Stadt Lörrach statt, nicht in der Brauerei Lasser.