Lörrach Narrengilde: Jörg Roßkopf wünscht sich Nachfolger

Lörrach - Beim traditionellen Heringsessen der Narrengilde Lörrach am Dienstag kündigte Obergildenmeister Jörg Roßkopf an, sein Amt in jüngere Hände legen zu wollen. Zwar sei er bei den im Mai anstehenden Wahlen bereit, noch einmal zu kandidieren. Aber: „Der 21. Mai 2024 wird mein letzter Tag als Obergildenmeister sein.“ Er wäre auch froh, wenn sich schon vorher ein Nachfolger finden würde.

Zugleich machte Roßkopf, der seit 24 Jahren an der Spitze der Narrengilde Lörrach steht, auch deutlich, dass er der Lörracher Fasnacht keineswegs den Rücken kehren wolle. „Ich verspreche: Ich bin da, werde meinem Nachfolger immer helfen und bleibe der Fasnacht erhalten.“ Aber: Er sei nicht die britische Königin Queen Elisabeth, er werde nicht mit 96 Jahren und nach einer 70-jährigen Amtszeit erst abtreten. „Mit so einem Alten, das muss man ebenfalls deutlich sagen, bekommt man irgendwann keine neuen Ideen mehr in die Gilde hinein.“ ads