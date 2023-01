Lörrach Narrengilde Lörrach bietet das volle Programm mit weniger Helfern

Lörrachs Narren stehen in den Startlöchern: Ein stattliches Symbol der Fasnacht ist ab Samstag, 28. Januar, in der Stadt zu sehen: der Narrenbaum auf dem Alten Markt. Unterdessen wird in diesen Wochen deutlich: Die Arbeit der Gilde muss nach Corona auf weniger Schultern verteilt werden.