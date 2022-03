Lörrach Narrenschar huldigt der Polizei

Neuer Schüfeli-Orde

Zurück zum Freitag: Ein bösartiger Sturm aufs Polizeirevier war das mitnichten. Friedlich betraten die „Öbere“ der Hauger Buurefasnacht das Gebäude an der Weinbrennerstraße, um Hauptkommissar Andreas Nagy und dessen Stellvertreter in der Revierleitung, Jürgen Bäuml, den Schüfeli-Orde 2022 zu überreichen. Die Trophäe aus Holz – diesmal in neuer Bearbeitung – hat als höchste Auszeichnung der Zunft die Größe eines Schuhkartons und ähnelt einem Knochen. Viele freuten sich schon über die Ehre, wobei der Name des oder der Auserkorenen bis zur Verleihung streng geheim bleibt. Mit der Überreichung werden besondere Verdienste um die Buurefasnacht gewürdigt.

Erster Zunftmeister Dirk Bender lobte die Ordnungshüter: Die Polizei sei ein stets verlässlicher Begleiter und Partner der Narretei. In der Rolle des Herolds sprach Bender in Versform: „Sie hälfe de Buurefasnacht wo‘s numme goht, stöhn an de Stroß un luege uf‘s Durchfahrts-Vobot. D’ Buurefasnacht will Euch Danke sage mit däm Pokal, wo jetzt wird ine trage.“

Immer hilfsbereit

Bei der Übergabe unterstrich Bender, man wolle mit dem Polizeirevier eine besondere Institution ehren und loben. Wenn sie auch mit der Haugemer Fasnacht nicht viel „am Hut“ hätten, so würden die Beamten vor Ort doch überall helfen, um das muntere Treiben in geordneten Bahnen zu halten.

Nach Aushändigung des Pokals an Revierleiter Nagy und dessen Stellvertreter Bäuml traf man sich zum kleinen Umtrunk im Kanonenkeller. Nagy bestätigte, dass die Polizei jedes Jahr gerne zur Buurefasnacht nach Hauingen komme. Hier könne man noch ein uriges Brauchtum erleben. Ernsthafte Zwischenfälle oder Ausschreitungen habe es in der Vergangenheit nicht gegeben. „Für uns als Polizei sind es also ganz normale Einsätze“, freute sich der Revierleiter.