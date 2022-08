Lörrach Narrenzunft mit Optimismus

Der blieb kurz, eben weil so vieles nicht möglich war. Das Schnäggeessen fand statt, 100 Personen konnten sich dabei mit Abstand zusammenfinden. Aber die Zunftabende fielen aus, Rosenmontag war fast Ruhe. Dafür konnten dann Trachten- und Weinfest durchgeführt werden. „Schön war, dass wir gemeinsam mit der Narrengilde einen Seniorenball organisieren konnten,“ fügte Glattacker an. Überhaupt lief die Zusammenarbeit mit der Gilde gut, auch beim großen Nachholfest, dem Konfettiwochenende im Juni. Sein Dank ging an alle, die sich trotz der Widrigkeiten für die Fasnacht engagierten und gleichermaßen an die Zweijahresprotektorin Diana Stöcker. Eben weil so viele Reglementierungen galten, war die Organisation komplizierter als in anderen Jahren. „Deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Helfern auf, vor, hinter und neben der Bühne,“ beendete der Oberzunftmeister seinen Bericht.