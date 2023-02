Lörrach Narrenzunft verleiht Hubert Bernnat den Drochehüüler-Orden

Der Drochhüüler-Orden der Narrenzunft Lörrach ist am Montagmittag dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Hubert Bernnat verliehen worden. Oberzunftmeister Andreas Glattacker und seine Mitstreiter „würdigten“ bei der Rotssuppe damit seine Position, sich im Gegensatz zu seinen sozialdemokratischen Ortsvorstehern für eine Überprüfung von Ortsverwaltungen auszusprechen. Bernnat konterte die Verleihung mit einer außergewöhnlich gelungenen und humoristisch begeisternden Verteidigungsrede. Diese mündete in der Aussage „Merks-wohl! Nach fünzig Johr, so will ich wette, Ortsverwaltungen nirgends oder auch in Stette!“