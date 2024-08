Lörrach: Natur anhand von Schätzings Schwarm

Das entsprechende Lieblingsbuch von Pfarrer Markus Schulz, der den gut besuchten Gottesdienst im Gemeindesaal der Christuskirche leitete, ist ein Thriller zur Bedrohung der Menschheit durch ein Wesen im Meer, das sich möglicherweise so gegen Eingriffe in den Ozeanen der Welt wehrt. Elegant bewältigt Schulz die fast 1000 Seiten seines vorgestellten Buches: „Der Schwarm“ von Frank Schätzing aus dem Jahre 2005. Innerhalb einer Predigt zum Thema „Schöpfung“ spricht Schulz diesen Roman fast nur nebenbei und doch sehr eindrücklich an.

Angst vor dem Untergang

Schulz tritt als Pfarrer und Prediger modern auf. Ohne Rednerpult und Talar hat er sein Manuskript digitalisiert im Tablet vor sich in seinen Händen. Und das Mikrofon trägt er direkt am Kopf, um so, drahtlos mit Lautsprechern verbunden, gut verstanden zu werden.