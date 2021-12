Lörrach Natur und Skulptur vis à vis

Ein Tag in der Natur, als Nebel die Landschaft umhüllt, dazu blaue Lichtdurchbrüche im oberen Teil des Bildes, unten pflanzenartige Farben, Schemenhaftes, vielleicht Wiesen und Kräuter – das alles verschwimmt zu einer lichten Impression. An anderer Stelle scheint Sonne auf Wasser zu glitzern, oder Farbschichtungen wecken fast idyllische Assoziationen zu einem stillen See, Bäumen, Natur. Es sind zumeist schöne Erlebnisse, Reisen, Erinnerungen, von denen Nicole Thierbach inspiriert ist. Zwei in feurigem Rot gespachtelte Farbwände zeigen, dass – allzu menschlich – auch Wut, Aggression und Furor Ausdruck in ihren Bildern finden.

Volker Scheurer

In Corona-Zeiten war Bildhauer Volker Scheurer immens kreativ, und bringt daher zahlreiche sehr aktuelle Arbeiten mit. Schon vor der Galerie begrüßen zwei übermannsgroße blaue Skulpturen den Besucher, ergänzt von einer dritten im Inneren: „die leise Königin“, ein Trio, das bereits vor seinem Kunst- und Heimatort, dem Weiler Kieswerk, zu sehen war.

Auf Stelen findet sich hier auch die Dreier-Bronze- Gruppe „die stille Tanz“, filigrane Variationen seiner bekannten Urform des weiblichen Körpers, in zunehmender Abstraktion. Ungleich größer ist „die Liegende“ Bronze mit ihren modellierten Strukturen.

„Space castle“ nennt Scheurer eine Serie, die ihren Ursprung in skulpturell-architektonischen Kleinskulpturen hat. daraus zeigt er ganz neue Beispiele, hängend und liegend. Weitläufig setzten sie sich mit der Architektur im Weltall oder einer nichterdigen Umgebung skulptural auseinander.

In diese, teils in Mischtechnik, teils in Bronze geschaffenen Arbeiten, lässt sich indes viel hinein interpretieren. Dem einen Betrachter werden die wehrhafte, fast mittelalterliche Trutzburg in den Sinn kommen, ein Rückzugsort, der Schutz vor der unberechenbaren Außenwelt bietet; mit ihren Lichtachsen und Durchbrüchen zeigen sie Transparenz und Sicherheit. Den anderen werden sie mit ihrer wuchtigen Schwärze eher einschüchtern und Ängste vorm Eingesperrtsein auslösen.

Ein echter Hingucker ist die mannshohe Skulptur mit dem schönen Titel „Zum Teufel mit der Hölle“, die gerade erst fertig wurde. Aus einem geteilten Baum geschaffen, bietet der in einer Feueraktion gebrannte schwarze Rahmen im Inneren Platz für eine feuerglühende, ebenfalls karbonisierte rote Skulptur. Der Rahmen ist nach oben hin geöffnet, ein bewusstes Auf- und Ausbrechen, ein Tor gen Himmel – was die Spannung und Doppelbödigkeit der Arbeit noch erhöht. bis 24. Dezember, Basler Straße 27, Mi bis Sa, 14 bis 18 Uhr