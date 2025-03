Lörrach: Naturfreunde sehen sich gut aufgestellt

Angebot

Die Kinder- und Jugendgruppe trifft sich jeden Freitagnachmittag mit der Familiengruppe zum gemütlichen Wochenausklang. Dann werde gemeinsam gekocht, gegessen und gespielt, erzählte Roswitha Kerres-Speck. Die beiden Gruppen organisierten Ausflüge und besondere Aktionen wie kürzlich eine Filmnacht für Kinder im Vereinsheim.

Besonders freute sich Kerres-Speck, dass ein Junge eine Jugendleiter-Ausbildung begonnen hat, um selbst in der Gruppe Verantwortung zu übernehmen. Wassersport-, Ski- und Wandergruppe böten Aktivitäten in freier Natur. Die Wassersportgruppe unternimmt mit dem Kajak gemütliche Genussfahrten bis hin zu sportlichen Wildwasserfahrten auf Flüssen in Deutschland und Europa, etwa an der Soca in Slowenien.