Mit den steigenden Temperaturen zum Sommerbeginn sorgt die Stadtverwaltung für Abkühlung in der Innenstadt: Ab sofort stehen Passanten in der Fußgängerzone am Senser Platz sowie in der Turmstraße auf Höhe Karstadt neue Nebelduschen zur Verfügung. Die Anlagen sind täglich von 9 bis 21 Uhr in Betrieb und bieten an heißen Tagen eine erfrischende Pause beim Stadtbummel, heißt es in der Mitteilung der Stadt Lörrach. Mit der Installation der Nebelduschen verfolge die Stadt das Ziel, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt trotz steigender Sommertemperaturen zu erhöhen und gleichzeitig auf innovative, umweltfreundliche Maßnahmen zur Klimaanpassung zu setzen. Die Nebelduschen wurden mit finanziellen Mitteln aus dem Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren finanziert.