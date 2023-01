Lörrach Neben dem Rewe soll kein Biomarkt eröffnen

Die mit dem B-Plan ermöglichten 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche für den in der Modernisierung befindlichen Rewe-Markt sei ein Entgegenkommen gewesen, konterte Cyperrek. Auch Stadtplanerin Antje Schnacke-Fürst bezeichnete dies als „Zugeständnis und Entgegenkommen“. Mit dem in Arbeit befindlichen Bebauungsplan soll es ein rechtssicheres Planwerk geben, ergänzte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic, was angesichts von anwaltlicher Unterstützung viel Zeit erfordere. „Das macht uns auch keine Freude.“