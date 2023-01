Lörrach Nellie erhält Folgeförderung für Projekt

Das ins internationale Projekt „Cultural Bridge“ eingebundene Programm mit dem Titel „Enter“ wurde von der Jury für eine Folgeförderung ausgewählt. „Damit sind wir eines von nur drei Projekten, die nach der Pilotphase 2022 eine Folgeförderung für 2023/2024 erhalten haben. Wir freuen uns sehr, dass wir dadurch die Möglichkeit bekommen, unsere Ideen zusammen mit unserem Partner Creative Black Country weiter zu entwickeln und den Austausch über Arbeitsfelder und Erfahrungen in der soziokulturellen Praxis fortzuführen“, schreibt das Nellie am Mittwochnachmittag in einer Medienmitteilung.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt sollen im kommenden Jahr die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel sein, sowohl in einer künstlerischen Auseinandersetzung als auch in der Diskussion um Auswirkungen, Strategien und Möglichkeiten in der unmittelbaren Nachbarschaft, teilt das Nellie mit.