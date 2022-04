Lörrach Nellie Nashorn startet gleich dreifach durch

Mit dem Filmangebot will das Nellie indes keineswegs das Free Cinema verdrängen. Doch die jugendlich organisierte Kino-Initiative müsse sich nach einer Umbruchphase zunächst noch neu aufstellen. In der Zwischenzeit springt das Nellie mit ein.

Zum Auftakt am 7. April wird der portugiesische Film „1001 Nacht, Teil 1: der Ruhelose“ von 2015 gezeigt. Es folgen Filme aus Frankreich, Deutschland, Island, Ungarn, Italien und Filmland. Noch sind nicht alle Termine fix (aktuelle Infos unter www.nellie-nashorn.de).

Fotoausstellung

Bereits am Wochenende wird zudem eine Fotoausstellung mit Künstlergespräch am Samstag, 9. April, 19 Uhr, eröffnet. Zwei Fotografinnen aus England kommen nach Lörrach und stellen mit zwei hiesigen Kolleginnen aus. Gezeigt werden vorwiegend Porträts Jugendlicher in ihren jeweiligen Lebenswelten. Die Ausstellung steht im Rahmen des Pilotprogramms „Cultural Bridge“, bei dem das Nellie gemeinsam mit seinem Partner Creative Black Country aus England seit November zu den Themen Identität, Zugehörigkeit und Ort recherchiert. In der Ausstellung werden nun die Ergebnisse einer Projektphase im Heimatort den Recherchen einer einwöchigen Reise gegenübergestellt. „Das Ganze hat Dialog-Charakter“, erklärt Dengl.

Kleine Kulturnacht

Ursprünglich war ein Kultur-Abend für die gemeinsame Kulturnacht mit Weil am Rhein geplant. Nach deren Absage entschied sich das Nellie Nashorn, die bereits geplanten Veranstaltungen am 29. April als singuläres Kulturangebot zu präsentieren – als „Kleine Kulturnacht“. Das ganze Areal wird bespielt. Es gibt Konzert, Kunst, Filme und DJs.

Zum einen tritt das dänische Indie-Pop-Duo Linebug auf und bringt mit Musik und Video, Zeichnung und Animation ein facettenreiches Live-Konzept auf die Bühne.

Im Free Cinema ist eine Auswahl der Preisträger und Nominierten des Deutschen Kurzfilmpreises 2021 zu sehen, mit starken Frauen, poetischen Geschichten und gesellschaftskritischen Themen. Außerdem heißt es: „Kunst überrascht!“. Das Projekt des Vereins Bildende Kunst Lörrach (VBK) will laut Dengl für kreative Spannung sorgen. Die rund 60 beteiligten Künstler präsentieren in Holzkisten Kunst: Der Besucher kann diese selbst öffnen und sich vom Inhalt überraschen lassen. Jede Box offenbart ein kleines Geheimnis: Lustiges, Surreales, Schönes oder Kritisches.

Partystimmung kann es wieder in der Kneipe geben: Freizeit-DJs jeglicher Couleur können ihre Lieblingssongs vorstellen und auch eigenes Material mitbringen. Von Jazz über Techno, Hip-Hop bis Klassik ist alles erlaubt, verspricht Dengl und freut sich auf gute Stimmung. Interessierte können sich gerne vorher anmelden.

Der Eintritt zur „Kleine Kulturnacht“ ist frei. Spenden werden gerne angenommen und fließen an den Verein „MitOst“, der seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Ukraine aktiv und Teil eines dezentralen Netzwerks ist, das sich in den Bereichen Demokratie, Kultur, Bildung und Medien engagiert. Patrick Dengl ist vom Zuspruch für die Veranstaltungen überzeugt. Auch Treffpunkte in der Kneipe wie Spieleabend oder Sprachencafé würden wieder nachgefragt. „Das Bedürfnis an gemeinschaftlichem Kulturerleben ist da!“