Lörrach: Nellie-Saison eröffnet

Das Duo Mackefisch brachte das Publikum mit seiner rasanten Wortakrobatik und dem dazu in Kontrast stehenden, harmonischen Gesang zum Lachen und erntete viel Applaus. Das Organisationsteam des Nellie hatte sich große Mühe gegeben und den Hof in ein gemütliches Chill Out- Areal mit vielen Sitz – und Liegemöglichkeiten verwandelt. Leider verleiteten die herbstlichen Temperaturen nicht so wirklich zu Chillen im Hof, deshalb saßen dieses Jahr lange nicht so viele Besucher im Hof wie im letzten Jahr zur Eröffnungsfeier. Dafür aber nutzten die Gäste das Tanzangebot der drei verschiedenen DJs, die jeweils ein eigens für sie aus Holzbrettern gebautes DJ-Pult zur Verfügung hatten und die Kopfhörer der Tänzer und Tänzerinnen mit Elektro-, Rock oder Pop – Musik versorgten. Der ganze Hof war in verschiedene Farben getaucht und einige Scheinwerfer strahlten an die großen Kastanien oder warfen Embleme an die Hausfassade und schufen eine heimelige Disco-Atmosphäre im Freien. Für die Besucher ohne Kopfhörer war es ein erheiterndes Erlebnis, den Tanzenden zuzusehen und den Kies unter ihren Füßen knirschen zu hören, ohne aber einen Ton der gerade laufenden Musik zu hören.