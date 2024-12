Lörrach: Nellie stemmt jedes Jahr rund 900 Termine

Die verschiedenen Angebote

Aktuell werden Angebote für Jugendliche und zum Thema „Spielen“ neu aufgegleist. Die Sparkasse unterstützt das Nellie Nashorn daher auch mit Geldern aus ihrem „Marktprogramm Jugend“, mit dem sie junge Kunden gewinnen und binden will. Gemeinsam mit dem Nellie Nashorn bietet die Sparkasse Kinoabende für Jugendliche an, die mit Freunden einen aktuellen Film genießen wollen. Gezeigt werden die Filme im Kinosaal des Free Cinema. Auch Patrick Dengl will das Nellie Nashorn, das bisher fast ausschließlich von Erwachsenen besucht wird, für Jugendliche öffnen. Daher veranstaltet das soziokulturelle Zentrum seit 2023 zweimal im Jahr eine Teeny-Party, bei der alle zwischen zwölf und fünfzehn Jahren abtanzen können. Die Nachfrage sei groß, hieß es beim Pressegespräch. Auch die Kinder ihrer Nachbarn seien begeistert, zumal es nur wenige Teenypartys in der Umgebung gebe, berichtete Theresia Lindner vom Vorstand der „Freunde des Nellie Nashorn“. Dank der Sparkasse könne man für das junge Publikum erschwingliche Eintrittspreise (drei Euro) und Getränkepreise (zwei Euro) nehmen, ergänzte Dengl. Teilhabe, auch für junge Leute, sei ihnen wichtig, betonten die Vertreter von Nellie Nashorn und Sparkasse.

Wie das Geld fließt

Zweimal im Jahr organisiert das Nellie Nashorn außerdem zusammen mit Spielbegeisterten das Event „Lörrach spielt“. Besucher jeden Alters vergnügen sich dann bei Brett- und Würfelspielen, an Spielkonsole, Kicker und Tischtennisplatte.