Lörrach Neubaugebiet: Stadtspitze will mit Fakten den Tumringer Emotionen begegnen

Sollte der Gemeinderat am Donnerstag dem weiteren Bebauungsplanverfahren „Tumringen Nord“ zustimmen, will die Stadtverwaltung auch die aktuell noch zahlreichen Kritiker im Ort überzeugen. „Bei jedem emotionalen Thema sind Fakten dienlich“, erklärte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic bei einem Mediengespräch am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung. Es laufe nichts intransparent. Vielmehr werde es dann auch die Möglichkeit geben, wichtige Gutachten in Augenschein zu nehmen. Zugleich versicherte OB Jörg Lutz, dass es bei dieser Arrondierung bleibe. „Darüber hinaus gibt es kleine Pläne.“