Lörrach Neue CD „On The Move“

Lörrach. Die Band „JETSAM.5“ mit Lörrachs musikalischem Urgestein Walti Huber stellt am Sonntag, 5. November, ab 20 Uhr ihre neue CD „On The Move“ live im Alten Wasserwerk vor. Zugleich feiert Walti Huber sein 50-jähriges Bühnenjubiläum.

Der wunderbare Harmoniegesang zusammen mit den vier Sängerinnen Céline Huber, Moni Huber, Christine Stolzenburg und Noemi Bernstein macht die Auftritte zu einem Erlebnis.

Zur CD-Taufe werden sechs an den Aufnahmen beteiligte Musiker dabei sein an Piano, Bass, Perkussion, Gitarren, Klarinette, Saxophon und Harfe – dazu „Special Guest“ Zarek Silberschmidt an der Gitarre.