Lörrach Neue Kooperationen in Afrika

Lörrach. Mamadou Mbodji aus Dakar (Senegal), Präsident des Afrikanischen Naturfreunde-Netzwerks sowie Vizepräsident der senegalesischen Naturfreunde, hielt kürzlich einen Vortrag über den Klimawandel und die Situation in Afrika im Vereinsheim der Lörracher Naturfreunde. Er berichtete über die großen Probleme, vor denen der afrikanische Kontinent steht. Die westlichen Industrienationen stoßen fast 95 Prozent der weltweiten Schadstoffemissionen aus, der ganze afrikanische Kontinent dagegen nur etwa vier Prozent.

Die negativen Auswirkungen des Klimawandels bekommt aber zu über 80 Prozent Afrika zu spüren: Wassermangel durch ausbleibenden Regen und Dürren, Versalzung und Austrocknung von Seen und Flüssen sowie die Zerstörung von Lebensräumen seien unter anderem die Folgen, so Mbodji. In vielen Gebieten sei Ackerbau und Viehzucht deshalb nicht mehr möglich. Die Menschen könnten sich und ihre Familien nicht mehr versorgen.

Hinzu komme die unfaire Handelspolitik der Industrieländer, die mit dem Export ihrer vielfach subventionierten Lebensmittel die afrikanischen Märkte sehr behindern. Nicht zuletzt tragen die internationalen Konzerne durch den Aufkauf von Ländereien zur Ausbeutung der afrikanischen Bodenschätze und somit auch der Bevölkerung bei.

Die Naturfreunde in Baden haben eine Fachgruppe „Nord-Süd-Kooperationen“ ins Leben gerufen. Hier werden Kontakte zwischen deutschen Naturfreunde-Ortsgruppen und zurzeit speziell senegalesischen Naturfreunden geknüpft sowie Veranstaltungen zum Globalen Lernen in Baden-Württemberg durchgeführt. Das Interesse an Kooperationen ist groß. Inzwischen sind bereits in 17 afrikanischen Ländern anerkannte Naturfreunde-Organisationen zu Hause, Tendenz steigend.

Im Landesverband existieren einige Partnerschaften und Projekte mit den Naturfreunden im Senegal: Die Ortsgruppe Rastatt pflegt beispielsweise seit knapp zehn Jahren eine Partnerschaft mit der Frauenkooperative in Saint Louis. Gemeinsam realisierten sie bereits einen Kinderhort. Im Moment wird dort ein Ausbildungszentrum für Frauen gebaut. Mbodji betonte die Bedeutung der Bildung von Frauen. Wenn genügend Frauen Bildung erwerben könnten, sei die Chance für Veränderungen in der afrikanischen Gesellschaft viel größer.