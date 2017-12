Lörrach Neue Linie: Schlecht fordert weiteren Halt

Lörrach. In einer Stellungnahme kritisiert Hauingens Ortsvorsteher Günter Schlecht, dass die neue Buslinie 54 „Sausenberger“ weder in Hauingen noch in Haagen Halt macht.

Mit Begeisterung sei die neue Linie von Kandern zum Bahnhof Brombach-Hauingen zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2017 eingeweiht worden. „In der Tat eine gute Linienverbindung vom Kandertal zur Regio-S-Bahn in Lörrach über den Wittlinger, zu jeder Stunde hin und zurück – mit Haltestellen in Kandern, Hammerstein, Wollbach, Wittlingen und Brombach Bahnhof“, sagt Schlecht.

Aber: Haagener und Hauinger – immerhin insgesamt über 6000 Einwohner – die den den „Sausenberger-Bus“ nutzen möchten, müssten hierfür zunächst zum Bahnhof Brombach-Hauingen kommen. In Brombach fahre der Buss zur vollen Stunde – er sei zwischen Kandern und dem Busbahnhof tatsächlich nur 21 Minuten unterwegs. Auch die Abstimmung mit der Regio-S-Bahn funktioniere. Gleichwohl müsse „es doch möglich sein, an den Bus–Haltestellen in Hauingen und Haagen für wenige Sekunden einen Bedarfshalt bei der Anwesenheit von Fahrgästen einzurichten“, fordert Schlecht.