Lörrach Neue Musiker willkommen

Aktualisierungen

Die Sommerpause wurde genutzt, um das Notenarchiv auf den aktuellen Stand zu bringen und um im Haus einige Arbeiten vorzunehmen. Nun beginnt die musikalische Vorbereitung auf das Adventskonzert am 9. Dezember in der Kirche St. Bonifatius sowie der Konzertreise in Lörrachs französische Partnerstadt Sens vom 17. bis 19. November.

Proben-Schnuppern

„Nach der Sommerpause ist ein idealer Zeitpunkt für einen Start von Neu- und Wiedereinsteigern bei der Stadtmusik“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Schnuppern in einer Probe sei jederzeit möglich, idealerweise nach vorheriger Kontaktaufnahme per E-Mail an info@stadtmusik-loerrach.de. Willkommen sind dabei Musikerinnen und Musiker sämtlicher Instrumente. Verstärkung sucht die Stadtmusik derzeit vor allem bei Klarinetten und Schlagzeug.