Lörrach Neue Nistplätze

Die Dohlen, die kleinen Rabenvögel mit dem schwarzglänzenden Gefieder und den silbergrauen Augen, leben und brüten am liebsten gesellig in Gruppen, informiert der NABU. Sie verständigen sich mit einem Repertoire an vielfältigen Lauten. Wenn die Jungvögel anfangen, das Nest zu verlassen, hilft der ganze Trupp bei der Brutpflege mit. Ihre Nahrung, zu der Beeren und Nüsse, Insekten und Mäuse, aber auch Abfälle gehören, suchen sie in offener Landschaft, etwa auf Äckern und Wiesen.

Die Dohlen sind in Deutschland laut NABU noch nicht gefährdet, aber ihre Bestände gehen zurück, weil es immer weniger Nistmöglichkeiten gibt. In der näheren Umgebung kennt Schemmelmann zwei weitere Dohlenkolonien, im Turm der Stadtkirche und in Höllstein. Herbert Sitterle betreut die Dohlenkolonie in der Stadtkirche. Der NABU hat in mehreren Kirchen im Landkreis Nistkästen für Turmfalken und Schleiereulen eingebaut. Drei Kirchen wurden im Rahmen der Aktion „Lebensraum Kirchturm“ bereits ausgezeichnet.

Den Kontakt zur Pfarrei St. Josef in Brombach stellte Annette Windhausen her, die sowohl im Vorstand des NABU Lörrach als auch im Gemeindeteam in Brombach aktiv ist. Beim Gemeindeteam stieß sie direkt auf offene Ohren. Genauso bei Pfarrer Thorsten Becker, der den Einbau der Nistkästen genehmigte. Sie weist auf die weit verbreitete Befürchtung hin, dass Tauben in die Nistkästen einziehen und das Gebäude verschmutzen könnten. Das sei aber unbegründet, da die Einfluglöcher der Dohlenkästen zu klein für Tauben sind. Nach Erfahrungen des NABU bringt eine Dohlenkolonie sogar Vorteile, weil die Rabenvögel die Tauben vertreiben.

Manfred Schemmelmann und Bernhard Kleis bauten die zehn Dohlenkästen in die Dachgauben der Brombacher Kirche ein. Die Lüftungslöcher der Gauben dienen nun als Einfluglöcher für die Vögel. Bernhard Kleis fertigte die Holzkästen nach einer Anleitung des NABU in seiner Werkstatt an. Dann waren die beiden Männer fast 20 Stunden unter den Balken des Dachstuhls beschäftigt, um die Nisthilfen zu montieren.