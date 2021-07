Lörrach Neue Perspektiven auf NS-Zeit

Wer an Führungen durch die Ausstellung „Kunst und Nationalsozialismus“ teilnimmt, bekommt Informationen aus erster Hand von Kunsthistorikerin Barbara Hauß, die zwei Jahre lang intensiv zum Thema recherchiert, die Ausstellung kuratiert und den Katalog geschrieben hat. Bei den Führungen stellt sie eine repräsentative Auswahl der über 100 Werke von zwölf badischen Künstlern aus der NS-Zeit vor. Auch im Gespräch werden so neue Perspektiven auf die Kunst in der NS-Zeit aus badischem Blickwinkel deutlich.

Die erste öffentliche Führung mit Barbara Hauß startet am kommenden Sonntag, 11. Juli, um 15 Uhr mit begrenzter Teilnehmerzahl. Angemeldete Personen werden vorrangig zur Führung zugelassen, doch sind auch nicht angemeldete Personen willkommen, solange die Gruppe nicht zu groß wird. Ein Test- oder Impfnachweis ist nicht notwendig, eine medizinische Maske muss getragen werden. Die nächste öffentliche Führung findet dann am Sonntag, 25. Juli, mit Barbara Hauß statt. Weitere Führungstermine stehen in der neu aufgelegten Veranstaltungsbroschüre des Dreiländermuseums, die auf der Startseite des Dreiländermuseums auch online heruntergeladen werden kann: www.dreilaendermuseum.eu. Auch Vereine, private Gruppen oder Schulklassen können sich zu Führungen anmelden. Diese können dabei auch Wünsche äußern, welche der zwölf ausgestellten Künstler beim Rundgang ausführlicher vorgestellt werden sollen.