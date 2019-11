Lörrach Neue Räume gesucht

Anfang 2014 eröffneten Hille und Olli Bucher das Freiraumkunstlager in einer früheren Werkstatt in einem Hof an der Rainstraße. Im Juni fand die erste Ausstellung mit grafischen Texttransformationen von Arno Dietsche statt. Im Freiraumkunstlager konnten Künstler, Sammler und Galeristen Bilder in Boxen lagern und gleichzeitig einem interessierten Publikum zugänglich machen. Jedes Jahr fanden eine oder mehrere Ausstellungen statt. Außerdem konnten sich interessierte Besucher die Kunstwerke im Lager ansehen und zeigen lassen. „Das Konzept war, den Lörrachern Kunst nahe zu bringen“, sagt Hille Bucher.

Aktuell lagern die Werke von zwölf Künstlern in den Räumen an der Rainstraße. In der Region bekannte Kunstschaffende wie Beate Fahrnländer sind dabei. Wo sie ihre Bilder künftig unterbringen können, ist offen. Bisher habe sie, auch wegen der hohen Mieten, keine neuen Räume für ihr Freiraumkunstlager gefunden, bedauert Hille Bucher.

Anfang Dezember wird sie sich noch mit einem kleinen Kunstevent verabschieden. Es wird einen Vintageflohmarkt geben. Außerdem können die Besucher Kunstwerke aus dem Lager mit einem Preisnachlass erwerben.