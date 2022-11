Lörrach Neue Rektorin will das Schulboot auf Kurs halten

Kolmstetter ist ursprünglich Gymnasiallehrerin. Zuvor hat sie unter anderem an der Gewerbeschule in Bad Säckingen und an der Grundschule Rickenbach unterrichtet. Dort hat sie auch die Zusatzqualifizierung als Grundschullehrerin absolviert. An der Eichendorffschule folgt sie auf Andrea Huber, die das gesamte vergangene Schuljahr über kommissarisch die Grundschule in der Hangstraße geleitet hat. Die vorherige Rektorin, Christin Sigwart, wechselte im Jahr 2021 an die Rheinschule in Weil am Rhein.

In der Eichendorffschule werde ständig irgendwo in einem Klassenzimmer ein Lied gesungen, legte Kolmstetter dar. „Ich habe bisher keine Schule erlebt, die das in dieser Form lebt“, freute sich die Schulleiterin. Bei der kleinen Feier anlässlich ihrer Begrüßung in Lörrach wurde denn auch folgerichtig ein Video gezeigt, in dem die Kinder ihrer Rektorin ein Ständchen singen. „Kann ein Ort schöner sein?“, fragte Kolmstetter rhetorisch in die Runde.