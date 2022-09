Lörrach Neue Saison im Nellie startet

So lange das Wetter mitspielt geht der „Sommer im Hof“ weiter, mit Open- Air-Konzerten und einer Saisoneröffnungsparty: Am Samstag, 17. September, wird der Start in die neue Saison bei einer Silent Disco gefeiert. Die Ausleihe der Kopfhörer ist an diesem Abend kostenlos und der Eintritt für die Party frei, damit wirklich alle mitfeiern können, teilt das Nellie mit.

Die Open Air-Bühne wird am Freitag, 9. September, mit dem Nachholtermin von Steffi & Salz eröffnet, weiter geht es mit dem Liedermacher Götz Widmann (16.9.), der eine „Frischzellenkur für die Seele“ mit seinem Programm „Spass“ verspricht. Am Wochenende darauf gastieren im Rahmen des Akkorde-Gitarren-Festivals am Hochrhein Don Alder (23.9.) und „Potenzial“ (Fried Dähn und Thomas Maos) im Nellie.