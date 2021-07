Dem Beirat wurden vier umfängliche Anträge mit insgesamt zehn Opferpersonen an unterschiedlichen Orten eingereicht. Diese Anträge wurden durch die Mitarbeiter des Stadtarchivs auf Vollständigkeit geprüft. Am 21. Juni suchte der Beirat für dieses Jahr sieben Personen aus, die an drei verschiedenen innerstädtischen Orten gelebt haben.

Ein Stolperstein wird in der Kreuzstraße 18 verlegt. Hier lebte Berta Pahl, geborene Heinzelmann, die Opfer der Euthanasieaktion T 4 der Nationalsozialisten wurde, da sie an Depressionen litt. Sie wurde 1940 in Grafeneck umgebracht.