Das Familienzentrum hat zum Juni sein Angebot um eine neue Trauergruppe für verwaiste Sternenkindeltern erweitert. Die Gruppe „Geliebten Sterne – Gemeinsam Eltern sein in der Trauer“ wird geleitet von Nadine Brand, ausgebildete Gesundheits- und Kinderpflegerin, sowie Trauerbegleiterin Kristina Turkauf, die als Hebamme arbeitet und eine Weiterbildung zur Begleitung nach Kindsverlust absolviert hat. Es sei ihnen beiden ein Herzensanliegen, die Eltern ein Stück auf ihrem Weg der Trauer zu begleiten und den Austausch mit anderen betroffenen Eltern zu ermöglichen, heißt es in der Mitteilung des Familienzentrums. Die Treffen finden über acht Abende im Abstand von drei Wochen im Café Miteinander des Familienzentrums in einer festen Gruppe statt. „Es ist schön, dass wir das Angebot der Trauerarbeit um diese wichtige Arbeit erweitern können“, wird Angelika Mauch, Geschäftsführerin des Familienzentrums Kinderland Lörrach, in der Mitteilung zitiert. „Wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch und die Zusammenarbeit mit dem Team der „Tapferen Herzen“, ergänzt Nadine Brand. Auch dieses Angebot ist für die betroffenen Familien kostenlos und das Team arbeitet ehrenamtlich. Die Trauerbegleitung wird ausschließlich über Spenden finanziert. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 07621 / 16 33 950 oder per E-Mail an geliebtesterne@kinderland-loerrach.de.