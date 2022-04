Lörrach Neue Trauergruppe speziell für Jugendliche

Konkret bedeutet dies, die Jugendlichen sollen über Fotos und von ihnen erstellten Interviews vor Augen führen, welche Gefühle Tod und Sterben hervorrufen. Über die Hilfsorganisation „Chinderlache“ wurden zehn iPads gespendet, was zusätzliche technische Möglichkeiten bei der Umsetzung bietet.

Instagram, iPads und mehr

Einen Instagram-Account gibt es unter @everglow_jugendtrauerprojekt bereits, ein altes Fabrikgebäude ist als Ausstellungsraum in Aussicht, damit auch die Lokalität die Jugendlichen anspricht. Ziel ist hier, dass am Wochenende diese für alle offen ist. Und unter der Woche können geführte Touren mit Schülern und Lehrern umgesetzt werden, um mit den Gruppen ins Gespräch zu kommen. 20 Bilder, also je Jugendlicher zwei Bilder, sollen Bestandteil sein, da die Trauergruppe insgesamt zehn Teilnehmer umfasst. Zehn Stationen mit iPads samt Musik wird es geben, ebenso einen Filmraum. „Wir geben nur den Rahmen vor, doch die Jugendlichen gestalten den Inhalt“, will Mauch die Vorgabe noch allgemein fassen. Das Thema sei wichtig und gehöre in die Gesellschaft.

Los gehen soll es Ende April, damit noch vor den Sommerferien die Ausstellung steht und die Führungen stattfinden können. Maximal zehn Personen sollen mit in der Trauergruppe sein, da ansonsten die Bedürfnisse der trauernden Jugendlichen nicht adäquat Beachtung finden könnten.

Ziel ist, nach der Ausstellung weiter mit Jugendlichen Trauer aufzuarbeiten. Das Thema soll kein Tabu sein. Der Tod betreffe sehr viele Menschen, unterstreichen Mauch und Sobriel. Teilweise wüssten Mitschüler und Lehrer nicht, wie damit umgegangen werden soll. Auch das könne sich ändern. „Die Jugendlichen können zeigen, dass man nicht alleine mit der Trauer ist.“ Klar sei aber auch: „So ein Trauerprozesse schließt sich nicht ab, sondern verändert sich im Laufe der Zeit“, weiß die vierfache Mutter und Fotografin aus eigener Erfahrung.

Weitere Informationen: Wer beim Projekt „Everglow“ mitmachen will, kann sich an die Kinder- und Jugendbegleiterin Angelika Mauch, Tel. 0171/7563661, oder an Nathalie Sobriel, Tel. 0175/2934202, wenden. Mehr Infos unter E-Mail tapfereherzen@kinderland-loerrach.de, Insta: @everglow_jugendtrauerprojekt