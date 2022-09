Lörrach Neue und bekannte Sounds

Am 29. September sind „Guts Pie Earshot“ im Wasserwerk zu Gast. Sie zählen zu einer der innovativsten Bands der alternativen Musikszene Deutschlands. Trotz minimalistischer Besetzung kommen keine elektronischen Stützen wie Sampler oder Laptop zum Einsatz. Als zweites Highlight treten „Superdust“ auf.

Die fünfte Jahreszeit fängt für das Alte Wasserwerk am 12. November mit dem Boom-Bap an – Oldschool und Clubsounds, kombiniert mit Bläsersätzen und Cello-Samples. Die Band „Chabezo“ bewegt sind von klassischen Representer-Tracks über Storytelling, bis zu politischen Statements und Einblicken in Persönliches. Die Band präsentiert Texte von ungewöhnlicher Tiefe, beschäftigt sich mit den existentiellen Fragen des Lebens bis hin zu Trauer und Abschied, heißt es in der Ankündigung.

Es darf auch wieder getanzt werden

In der Pandemie war der Indie Air Band-Contest ein kleiner Lichtblick. Jetzt können Interessierte endlich die Siegerband live erleben. „The Astronaut and the Fox“ bringen frischen Indie Rock aus Freiburg nach Lörrach. International besetzt und frisch von ihrem Auftritt beim ZMF in Freiburg, spielen sie tiefsinnigen und tanzbaren Indie. Mit ohrwurmverdächtigen Melodien erzählt die Band vom Leben und individuellen Problemen.

Zu Weihnachten bietet der SAK eine geballte Ladung Gitarren an. Am 17. Dezember spielen „Kleine Helden“ aus Basel, „Symmetrie“ aus Südbaden, und „Marigold“ aus Lörrach.

Es darf aber auch wieder getanzt werden im Wasserwerk. Der Dancefloor öffnet am 30. September mit einer besonderen Kooperation mit dem Free Cinema Lörrach. Zuerst zeigt das Free Cinema den Film „Raving in Iran“ (2016) von Susanne Regina Meures und danach wird zum besten Electro im Alten Wasserwerk getanzt.

Am 26. November kommt das RootsLove-Soundsystem nach Lörrach. Am 9. Dezember wird „Limitless“ das Wasserwerk übernehmen und die Menschen zum Tanzen bringen.

Mitarbeiter gesucht fürs Jugendbüro

Um all diese Events auf die Bühne zu bringen und das zukünftige Programm zu gestalten, werden engagierte junge Menschen gesucht, die sich für das Veranstaltungsprogramm im Alten Wasserwerk begeistern. Unter fachkundiger Begleitung verantwortet das Konzert-Team das Veranstaltungsprogramm im Alten Wasserwerk. SAK Jugendbüro-Jugendkultur, Tel. 07621/927912, 07621/92790, E-Mail jugendkultur@sak-loerrach.de