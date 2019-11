Lörrach Neue Wache für drei Abteilungen?

Die Einsatzzeiten der Feuerwehr in Lörrach seien gut, berichtete Kommandant Müller: In 94 Prozent aller Fälle sei man innerhalb der geforderten zehn Minuten am Einsatzort. Mit 230 ehrenamtlichen Kräften und neun Hauptamtlichen sei man gut aufgestellt. Allerding sollte die Zahl der Hauptamtlichen auf 16 aufgestockt werden, um die Ehrenamtlichen in den Werkstätten, in der Ausbildung und bei Einsätzen tagsüber während der Arbeitszeit zu entlasten. Trotz hervorragender Jugendarbeit fehle Nachwuchs, berichtete Müller.

Der Bedarfsplan sieht vor, dass die Stadt bis 2025 Fahrzeuge im Wert von rund vier Millionen Euro anschafft, wofür sie voraussichtlich Zuschüsse in Höhe von rund 770 000 Euro bekommt. Für Haagen soll 2020 ein Mannschaftstransportwagen gekauft werden.

Müller nannte Gründe, warum die Gerätehäuser in Haagen, Brombach und Hauingen durch eine neue Wache Nord ersetzt werden sollten. Die Zustände dort förderten beispielsweise die Unfallgefahr, schilderte er. In manchen Gerätehäusern, so auch in Haagen, lägen die Umkleiden direkt hinter den Fahrzeugen. Zwischen den Fahrzeugen sei es extrem eng. Zum Teil stünden auch größere Reparaturen an, etwa in Brombach am Dach.

Es sei sinnvoller, eine moderne Wache neu zu bauen anstatt die alten Gebäude für viel Geld zu sanieren, meinte Müller. Auf Nachfrage von Jörg Müller (Freie Wähler) nannte er das Areal Lauffenmühle als möglichen Standort. Der Großteil der Haagener Kameraden würde den Schritt mitgehen, sagte Abteilungskommandant Florian Boers.

Brombach

Manuel Müller und Klaus Dullisch (Fachbereichsleiter Straßen/Verkehr/Sicherheit) erläuterten den Feuerwehrbedarfsplan auch in Brombach. Eine Ursache für den Investitionsstau bei den Fahrzeugen sei, dass diese nicht schnell genug beschafft werden könnten, da zwischen Bestellung und Auslieferung rund zwei Jahre vergingen.

Harald Eberlin (SPD) wollte wissen, ob die neuen Personalstellen für die Wehr schon im Haushalt beantragt seien. „Das ist ein jahrelanger Prozess“, entgegnete Dullisch.

Mit Blick auf den möglichen Bau einer neuen Wache hieß es, die einzelnen Abteilungen blieben weiterhin eigenständig. Während sich Hans-Hermann Reinacher (Freie Wähler) lobend über diesen Vorschlag äußerte, war Herbert Piorr (CDU) dagegen: „Wo soll um Himmels Willen das Geld dafür herkommen?“ Im Gespräch sei eine Summe von 20 Millionen Euro, so Klaus Dullisch, der entgegnete: „Es geht hier nicht um den Haushalt sondern um eine grundsätzliche Haltung.“ Bei der Abstimmung gab es eine Gegenstimme.

Hauingen

Einhellige Zustimmung fand der Feuerwehrbedarfsplan im Ortschaftsrat Hauingen. Im Blickpunkt des Interesses stand auch dort vor allem der Ausrückbereich Nord mit den Abteilungen Brombach, Haagen und Hauingen.

Stadtbrandmeister Müller lobte die Jugendarbeit mit derzeit insgesamt 63 Mädchen und Jungen. Man wolle die Werbung um Nachwuchskräfte im gesamten Stadtgebiet und den Ortsteilen ankurbeln. Der bei der Stadt für das Feuerwehrwesen zuständige Klaus Dullisch bestätigte „anhaltende Überlegungen“, die bestehenden Gerätehäuser der drei Ortsteile an einem Standort zu konzentrieren.

Ein mögliches Areal für ein neues Gerätehaus müsse noch gefunden werden, erklärte Dullisch. In jedem Fall werde das geschätzte 20-Millionen-Projekt an „zentraler Stelle“ errichtet. Eventuell könne dafür Brombach in Frage kommen. Auch der Zeitplan für das weitere Vorgehen sei noch offen.

Die Abteilungen, die weiterhin bestehen bleiben sollen, seien über das Vorhaben informiert, versicherte Müller. Der Hauinger Kommandant Thomas Göttle sprach von guter Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung der Ortsteilwehren.