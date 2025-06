Der Lörracher Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27. Mai die Besetzung der zweiten Betriebsleiterstelle bei den Stadtwerken Lörrach beschlossen. Tobias Kilian wird nach der Sommerpause gemeinsam mit dem bisherigen Betriebsleiter Klaus Schallenberger die Führung des städtischen Eigenbetriebs übernehmen. Mit Kilian komme ein ausgewiesener Fachmann nach Lörrach, der die Strukturen und Herausforderungen kommunaler Energie- und Versorgungsunternehmen bestens kenne, teilt die Verwaltung mit. In seiner bisherigen Position zeigte er sich schon verantwortlich für den Bereich Energiewirtschaft mit Verantwortung für Vertrieb, Controlling und Technik. „Herr Kilian bringt die richtige Mischung aus Erfahrung, strategischem Weitblick und operativer Kompetenz mit“, betont OB Jörg Lutz. „Ich freue mich, dass wir mit ihm einen echten Stadtwerkler gewinnen konnten, der unser Führungsduo komplettiert und die Herausforderungen rund um Wasser, Wärme, Strom engagiert anpacken wird.“