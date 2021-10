Lörrach Neuer Mann an der Spitze

Wegen der Corona-Pandemie wurde vom Verein ein umfangreiches Hygiene- Konzept erarbeitet. Zudem hatten Spieler an „Badenova bewegt“ teilgenommen, so Jöhle rückblickend. Jöhle hatte die Weihnachtsfeier 2019 organisiert und Orkan Akpinar bei vielen Arbeiten unterstützt. An einer Hygieneschulung, die von der Stadt Lörrach für die Vereine organisiert worden war, haben Jannik Fischer und Roberto Sassone teilgenommen.

Die Mitgliederzahl ist auch beim TTC Lörrach rückläufig. Stand 1. August zählt der Verein 98 Mitglieder, davon sind 28 Jugendliche.

Finanzen

Kassenwart Manfred Upschulte berichtete, dass sich der Kassenbestand im Vergleich zu 2019 bis heute um 1000 Euro verringert hat. Die Ausgaben für den Spielbetrieb, Hallenmiete, neue Trainingsanzüge und Trikots belasteten das Konto.

Sportwart Stefan Bohnert konnte vermelden, dass wieder eine erste Mannschaft in die Landesliga aufgestiegen ist. Nach drei Spieltagen wurde der Spielbetrieb wegen Corona indes wieder eingestellt. Für die Saison 2021/22 zieht Lörrach die erste Mannschaft aus der Landesliga zurück. Christian Müller und Tim Häfner müssen beruflich umziehen, Orkan Akpinar pausiert. Die zweite Mannschaft in der Bezirksklasse will einen Mittelplatz erreichen. In der Kreisliga bei der dritten Mannschaft werde es für die „Oldies“ schwer, diese Klasse zu halten. Die 4. Mannschaft spielt in der Kreisklasse C.

Die beiden Kassenprüfer Jannik Fischer und Peter Henning bescheinigten Kassenwart Manfred Upschulte eniwandfreie Kassenführung.

Ehrungen

Anschließend wurde der ehemalige langjährige erste Vorsitzender Stefan Andres zum neuen Ehrenmitglied ernannt. Die Urkunde übergab Ehrenvorsitzender Helmut Hartmann. Stefan Andres ist Mitglied seit 1994. Er war zwei Jahre Sportwart, neun Jahre Kassenwart, Spitzenspieler und Mannschaftsführer der ersten Mannschaft, viele Jahre Schüler- und Jugendtrainer, organisierte Wanderungen Ausflüge, Grillfeste und war zehn Jahre erster Vorsitzender.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft gingen die Vereinsmitglieder zu den Wahlen über. Gerd Matthis stellte sich als Tagespräsident zur Verfügung und leitete die Wahlen routinemäßig.

Wahlen

Einstimmig gewählt wurden als:

Erster Vorsitzender Huiming Yu neu, zweiter Vorsitzender Dennis Jöhle, Geschäftsführer Dennis Jöhle, Kassenwart Manfred Upschulte, Sportwart Stefan Bohnert, Jugendwart Jannik Fischer neu, Pressewart Gerd Deckert, Passivbeisitzer Gerd Deckert, Gerätewart Roberto Sassone