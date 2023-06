Lörrach Neuer Seniorentreff in Brombach bietet Abwechslung.

Was die Besucher sagen

Drei der an diesem Nachmittag anwesenden Seniorinnen nehmen das breit gefächerte Programm rege an und berichten von ihren bisherigen Eindrücken. Eine Besucherin, die mit Nachnamen Beer heißt, nimmt regelmäßig am Mittagstisch teil und freut sich, dass sie unter der Woche nicht für sich und ihre 90-jährige Mutter zu kochen braucht. Ihre Sitznachbarin, die Bräuer heißt, ergänzt diese Worte mit einem Kompliment an das „nette Team der Ehrenamtlichen“ sowie das schöne Miteinander: „Die Menschen, die hier herkommen, freuen sich und strahlen richtig.“ Frau Wasmer ist dort ebenfalls dabei und nimmt seit langem auch noch beim Walking und Bewegungstreff teil. „Mir gefällt auch das Seniorenkino im Cineplex sehr gut.“ Dies sei auch immer gut besucht, wie sie weiter sagt. Die Damen waren sich einig und wollten einfach einmal abwarten, was bei dieser Eröffnung geboten würde.

Plausch bei Kaffee

Nach einer Stunde Plausch bei Kaffee und Kuchen richtete die Ortsvorsteherin Herzog einige Worte an die Gäste und berichtete von dem bereits statt findenden kunterbunten Programm: „Es ist uns wichtig, Orte der Begegnung zu schaffen, an denen auch Kontakte gepflegt werden können.“ Dabei bedankte sie sich beim Helferteam, das zu großen Teilen aus dem Ortschaftsrat bestehe und auch in Kooperation mit Hauingen stattfindet. So gibt es etwa den Mittagstisch bei der Kunz-Stiftung in Hauingen (wir berichteten). Dienstags gibt es das Brezelfrühstück bei Kaffee und Brezel gegen einen Euro, um die Unkosten zu decken. Montags startet der Lauftreff aktuell bereits um 9 Uhr beim „Impulsiv“ aufgrund der steigenden Temperaturen.