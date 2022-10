Lörrach Neues Containerdorf für Flüchtlinge geplant

Das sagt der OB

„Der Standort in Brombach hat sich als Gemeinschaftsunterkunft in der Vergangenheit bereits bewährt“, wird Oberbürgermeister Jörg Lutz in der Mitteilung zitiert. Die vorgesehene Unterbringungslösung sei eine gute Alternative zu einer Unterbringung in Sporthallen – „und wir sind froh über die schnelle Realisierung des Vorhabens“.

„Die Verdichtung der Plätze in den Unterkünften ist leider notwendig, um dauerhaft in der Lage zu sein, allen Geflüchteten im Landkreis Lörrach eine menschenwürdige Unterkunft bieten zu können“, so Florian Kröncke, Kreis-Fachbereichsleiter Aufnahme und Integration.

Bürger-Info am 30. November

Im Vorfeld der Eröffnung der neuen Gemeinschaftsunterkunft ist für den 30. November eine gemeinsame Bürgerinformationsveranstaltung von Landkreis und Stadt Lörrach ab 18 Uhr vorgesehen. Ob die Veranstaltung coronabedingt online oder in Präsenz stattfindet wird rechtzeitig bekannt gegeben, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

.Darüber hinaus will der Landkreis für alle Interessierten auch einen Tag der offenen Tür kurz vor der Eröffnung der Unterkunft veranstalten. Dieser Termin wird ebenfalls frühzeitig kommuniziert, heißt es.

Das sagen die Räte

Ortschaftsrat Manfred Meier (Freie Wähler) fragte in der Sitzung, warum die alte Sporthalle nicht in die Unterbringungsüberlegungen einbezogen werde. In der Halle seien eine Küche und Duschen, die bestimmt helfen würden. Ferner könne man Raum für Antragstellungen und Untersuchungen nutzen. Das bestehende Gutachten, nach dem die Halle baupolizeilich gesperrt sei, zweifelte Meier an – das müsse noch neutral geprüft werden.

Harald Eberlin (SPD) wollte wissen, ob bekannt sei, welche Flüchtlinge nach Brombach kämen. „Nein“, lautete die Antwort. Es könnten ebenso Kriegsflüchtlinge wie Asylbewerber sein.