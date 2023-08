Lörrach Neues Forum der Demokratie

Erinnerungsort von nationaler Bedeutung

„Dieser Ort ist also nicht nur ein demokratiegeschichtlicher Erinnerungsort von nationaler Bedeutung, gleichzusetzen etwa mit dem Friedhof der Märzgefallenen in Berlin oder der Bundesfestung in Rastatt, sondern mehr noch ein Ort mit transnationaler, europäischer Tragweite, da nirgends sonst die grenzüberschreitende Kraft der Idee der Freiheit so brennpunktartig zu erleben ist“, betont die Stadt im Zusammenhang mit der Vorbereitung der großen Veranstaltungsreihe anlässlich des 175. Jahrestags der Badischen Revolution.

Um diese zentrale Bedeutung des Erinnerungsorts in Lörrach sichtbar und erfahrbar zu machen, hat sich die Stadt gemeinsam mit einigen Partnerorganisationen entschlossen, das „Alte Rathaus“, in dem sich heute die Volkshochschule befindet, zum „Forum Demokratiebildung“ umzugestalten und dabei insbesondere die zentrale demokratiegeschichtliche Bedeutung des Ortes in den Fokus zu rücken.