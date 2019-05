Lörrach Neues Narrenschiff in Sicht

„Es war eine tolle Fasnacht – es hat alles gestimmt“, freute sich der Obergildemeister. Ein schwerer Schlag sei kürzlich der Brandschaden in Brombach gewesen, bei dem das Narrenschiff verloren ging (wir berichteten). Roßkopf ging von Brandstiftung aus. Inzwischen habe man die Fühler ausgestreckt. In Calw hat man einen Ersatz für das Narrenschiff gefunden. Ein Neubau käme aus finanziellen Grünen nicht in Betracht. Spontan seien viele Spenden für das Narrenschiff eingegangen. Allen Spendern dankte Roßkopf herzlich. Inzwischen stelle sich auch die Raumfrage, wo man das neue Narrenschiff unterstellen könne.

Neuaufnahmen

Die „Lörracher Querfäger“ und die „Rhy Wächter Dämonen“ wurden mit gut 80 Prozent Ja-Stimmen als Vollmitglieder in die Narrengilde aufgenommen.

Wahlen

Die Vorstandswahlen sind erst im kommenden Jahr fällig. Aus dem Gildevorstand legten Nadine Probst und Michael Fuchs ihre Ämter nieder. Auf eine Nachwahl wurde verzichtet. Die Beiräte Anita Rütschle, Monika Grimmer, Kurt Kammerer und Richard Schwarz wurden der Versammlung vorgestellt.

Finanzen

Der Kassenbericht von Christian Müller war zufriedenstellend. Trotzdem gab Roßkopf vor, künftig an die 50 000 Euro mehr einzunehmen. Nur so könne die Fasnacht langfristig sicher finanziert werden. Die kommenden Aufgaben bräuchten eine sichere Finanzgrundlage. Der Mitgliedsbeitrag und die Plakettenpreise sollen trotzdem zunächst unverändert bleiben.

Ausblick

„Hemliglunggi in Lörrach – wie weiter?“, lautete ebenfalls eine Frage, die Rßskopf an die Versammlung stellte. Er stellte dazu zwei Modelle vor. In einem Zelt auf dem Hebel-Schulhof oder im Burghof. In einer groben Schätzung zeigte der Obergildemeister, dass die Variante Burghof die sei, die sich selber tragen würde.

Nach längerer Diskussion sprach sich die Mehrheit der Stimmberechtigten dafür aus, 2020 die Feier zum Hemliglunggi im Burghof durchzuführen.

Narrengilde Lörrach, Postfach 2035, E-Mail, info@narrengilde-loerrach.de Obergildemeister: Jörg Roßkopf. Zum Jahresbeginn gehörten 42 Cliquen und Musiken mit insgesamt 2107 Mitgliedern zur Narrengilde. www.narrengilde-loerrach.de