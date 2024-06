Lörrach: Neues Nashorn fürs Nellie

Aus Metall und Holz

Kneser brachte das Thema in den Vereinsvorstand ein, der sich auf den renommierten Stuttgarter Bildhauer Thomas Putze als ausführenden Künstler einigte. Aus Metall und Holz wird er in der letzten Septemberwoche das neue Nashorn erschaffen, wobei er sich auf dem Nellie-Gelände über die Schulter schauen lässt. Am Samstag, 28. September, können Interessierte unter Putzes Anleitung kleine hölzerne Skulpturen des Rotschnabel-Madenhackers kreieren, die Teil des Gesamtkunstwerks werden.

In freier Wildbahn lebt dieser Vogel in Symbiose mit dem Dickhäuter: Er befreit das Nashorn von lästigen Insekten und warnt es vor sich nähernden Wilderern. Dass bei diesem öffentlichen Workshop, zu dem man sich kostenlos anmelden kann, verschiedene Menschen am Gesamtkunstwerk mitarbeiten, hat laut Kneser Symbolkraft. Es zeige, dass „wir alle Unterstützer brauchen“.