Lörrach: Neues Tor zu Stadt ist fertig

Neue Haltestelle

„Die neugestaltete Palmstraße, Turmstraße und ‚Am Hebelpark‘ ist eines der augenscheinlichsten und schönsten Ergebnisse einer städtischen Infrastruktur-Baustelle: Das Tor zur Stadt vom Bahnhofsplatz zur Innenstadt ist nun hell, barrierefrei und bald wieder grün und wird mit der Verkehrsberuhigung und der freundlichen Atmosphäre von einem Straßen- zum attraktiven Aufenthaltsraum. Sie ist ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung in Lörrach“, weiß Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić einzuschätzen. In den letzten Wochen wurde der attraktive Pflasterbodenbelag der restlichen Palmstraße auch vor dem Landratsamt gesetzt. Das Wartehäuschen der Bushaltestelle wurde vollständig installiert. Auf dessen Dach wurde eine Begrünung angebracht, die bald den Wartenden Schatten spendet und sich weniger aufheizt als ein reines Glas- oder Metalldach. Sobald die Bauabnahme stattfand und die Baustelle geräumt wurde, kann der geplante Baumbestand vervollständigt werden, heißt es in der städtischen Mitteilung.

Die Bushaltestelle

Mit der Finalisierung der Arbeiten kann jetzt auch die neue Bushaltestelle an der geplanten Stelle direkt vor dem Landratsamt bedient werden. Die Ersatzhaltestelle am Senigalliaplatz ist damit wieder abgebaut.