Neun verschiedene Kennzeichen haben Unbekannte am Dienstag zwischen 11 und 11.10 Uhr gestohlen. Teilweise wurden hintere Kennzeichen, teilweise vordere Kennzeichen entwendet. Die Fahrzeuge standen auf einem Firmenparkplatz einer Schokoladenfabrik in der Brombacher Straße. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zudem wurden über das Wochenende beide Kennzeichen eines silbernen Opel Corsa von Unbekannten entwendet. Der Opel stand in der Straße „Im Entenbad“ auf dem Gelände eines Lackierzentrums.