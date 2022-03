Lörrach Neustart für das Free Cinema

Filmabende: Am Donnerstag, 17. März, läuft als Programmpunkt im Rahmen der Wochen gegen Rassismus das Drama „Wir sind jung. Wir sind stark“ von Regisseur Burhan Qurbani. Der Film erzählt die Geschehnisse des 24. August 1992 in Rostock-Lichtenhagen aus den Blickwinkeln unterschiedlicher Menschen. Sie alle eint die Sehnsucht nach einer Heimat, nach Liebe und Anerkennung. Doch am Ende dieses Tages werden einige von ihnen um ihr Leben fürchten, während andere Molotow-Cocktails werfen.

Die Komödie „Toubab“ (Regie: Florian Dietrich) wird von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. März gezeigt. Es geht darin um Babtou, der sich nach seiner Entlassung aus der Haft riesig auf einen Neuanfang freut. Doch seine spontane Willkommensparty läuft dermaßen schief, dass Babtou noch am gleichen Abend die Hände wieder in Handschellen hat – mit dramatischen Konsequenzen: Er soll in sein „Heimatland“ Senegal ausgewiesen werden, das er jedoch nur aus Geschichten seines Vaters kennt. Er ist in Deutschland geboren, seine Heimat ist Frankfurt.