Lörrach Neustart mit brillanten Klängen

Die zeitlose Filmmusik „Moment for Morricone“ – aus der Feder von Ennio Morricone, arrangiert von Johan de Meij – entführte in die Atmosphäre des Wilden Westens. „Moment for Morricone“ enthält drei Themen aus „Once Upon a Time in the West“ und zwei aus „The Good, the Bad and the Ugly“. Die ausgewählten Stücke wurden vom Orchester glänzend interpretiert.