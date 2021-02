Lörrach Nicht auf der Strecke bleiben

Die Fraktion weist in ihrem Schreiben darauf hin, dass bereits im vergangenen Sommer Abgangsschüler in Ausbildung gehen wollten und seit dieser Zeit mitunter in einer Corona-Warteschleife sitzen. Außerdem wollen die Grünen in Erfahrung bringen, ob es bereits Überlegungen gibt, Jugendlichen in den Abgangsklassen ein Anschlussangebot zu offerieren. „Kein Kind darf verloren gehen“, erinnert Kreisrätin Margarete Kurfeß an einen Grundsatz in der Sozialstrategie.