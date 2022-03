Lörrach Nicht grübeln, sondern atmen

Sie können ganz entspannt sein. Ich mache das nur auf der Bühne, im Privatleben halte ich mich eher zurück.

Frage: Geht die Analyse denn nicht ganz automatisch?

Da haben Sie recht. Wenn man gewisse Dinge verinnerlicht hat, laufen die automatisch ab. Trotzdem ist das, was ich auf der Bühne mache, ein großes Stück Konzentration. Ich muss sehr präsent und fokussiert sein. Das hält man nicht den ganzen Tag durch. Nach zwei Stunden Show bin ich platt.

Frage: Kann man Ihre Fähigkeiten lernen?

Ich nehme mal eine Analogie: Viele Menschen behaupten, sie hätten ein schlechtes Gedächtnis. Wenn ich sie aber frage: Wie sah der Teppichboden in Ihrem Kinderzimmer aus, können sie sich durchaus daran erinnern. Das heißt, wir haben kein schlechtes Gedächtnis, wir wissen nur oft nicht, wie wir es richtig benutzen. Bei mir geht es im Kern immer um das Ausrichten und das effektive Nutzen der eigenen Gedanken. Und das Wahrnehmen der Gedanken anderer über die Körpersprache, über deren Verhalten. Diese Fähigkeit ist jedem Menschen angeboren. Wir haben allerdings verlernt, uns damit tiefergehend zu befassen. Was die Ausprägung betrifft, ist das wie beim Erlernen eines Instruments: Jeder kann im Prinzip Gitarrespielen lernen, aber trotzdem kann nicht jeder irgendwann spielen wie Slash von Guns n’Roses.

Frage: Wann haben Sie gemerkt, dass Sie die Menschen sozusagen durchschauen können?

Ich habe mich seit ich 13 war für die Zauberkunst interessiert, schon bald Auftritte auch vor größerem Publikum gehabt und schnell realisiert, dass ich etwas gefunden habe, was mich begeistert. Ich liebe es, Menschen zu unterhalten, zu inspirieren. Und ich liebe es, rätselhaft und geheimnisvoll zu sein. Daher habe ich mir viel Wissen angeeignet, wie ich das Verhalten anderer Menschen lesen kann. Was Sie heute sehen, ist das Resultat aus der langen Beschäftigung und immer noch vorhandenen Begeisterung für all diese Themen: Wie funktionieren unsere Gedanken? Wie werden sie sichtbar? Und wie kann ich die Gedanken anderer Menschen lenken?

Frage: Was erwartet die Zuschauer im Burghof? Picken Sie sich einzelne heraus? Coachen Sie?

Die Show „Feuerproben“ ist natürlich interaktiv. Sie ist für und mit dem Publikum. Die Interaktion findet aber meist im Saal statt, es müssen nicht dauernd Leute nach vorne kommen. Ich demonstriere alles an praktischen Beispielen. Vor allem geht es um Inspiration und Unterhaltung. Ich will den Menschen einen schönen Abend bieten. Nach den letzten beiden Jahren ist das genau das, was uns fehlt: echte Begegnung und echte Unterhaltung. Picasso hat einmal gesagt: Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Darum geht es mir in diesen zwei Stunden. Ich will, dass die Zuschauer auf andere Gedanken kommen, gut gelaunt sind und die Seele entstauben. Es wird aber auch durchaus tiefgründig. Neben der Unterhaltung kommt ganz viel mit rüber: Wie funktioniert mein Leben? Warum denke ich so darüber? Wie kann ich das ändern? Die Zuschauer sollen nach der Show nach Hause gehen und sich sagen: Das hat mich inspiriert.

Frage: Lagen Sie beim Gedankenlesen auch schon mal komplett daneben?

Ja klar! Ich werde nie vergessen, wie ich in einer Fernsehsendung saß mit Nazan Eckes und Henry Maske. Ich habe es einfach nicht herausgefunden, woran die beiden denken. Henry Maske hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Als Box-Champion darf der natürlich niemals rauslassen, wo seine Absichten liegen. Na ja, und bei Nazan Eckes, da kann man ja schon mal abgelenkt sein. Ich bin ja auch nur ein Mensch, der seine Leistung jeden Abend abrufen muss, da bleiben Schwächen nicht aus. Genau das sind übrigens oft die Momente, die das Publikum besonders liebt, wenn es sieht, dass nicht alles automatisch funktioniert, dass nichts wie ein technisches Uhrwerk läuft. Was einer wirklich drauf hat, sieht man meist erst dann, wenn es mal schwierig wird.

Frage: Im Trailer Ihrer Homepage beschwören Sie die Macht der Gedanken. Wie aber schaffe ich es ganz konkret, nachts meine unguten Grübeleien zu stoppen und umzupolen?

Das Grübeln zermürbt einen total. Generell gilt: Wenn Sie Angst, Sorgen oder Stress haben, werden Sie merken, dass das immer mit körperlicher Anspannung einhergeht. Das geht gar nicht anders. Eine sehr gute Möglichkeit da rauszukommen ist es, andere Selbstgespräche zu führen und sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Ihre Gedanken sind nicht frei – aber Ihr Fokus! Worauf konzentrieren Sie sich? Sich loszulösen und anders zu fokussieren funktioniert am besten durch körperliche Entspannung. Über die Konzentration auf den Atem, um dadurch automatisch in den Moment zu kommen. Wenn dann die Sorgen kommen, sollte man sich sagen: Okay, es gibt sie, aber ich gebe denen nicht noch mehr Futter, ich bleibe fokussiert auf meinen Atem. Wenn Sie das nur vier Atemzüge lang schaffen, werden Sie schon merken, dass die Anspannung nachlässt.

Zweites Beispiel: Sie grübeln nachts im Bett. Da gibt es eine tolle Übung. Stellen Sie sich vor, Sie legen Ihre Grübeleien in eine Papiertüte. Sie machen die Tüte zu und stellen diese gedanklich vor Ihr Bett. Sie sagen sich dann: So, die Grübeleien sind alle da drin. Sie sind auch noch morgen da drin, aber jetzt kann ich sie nicht gebrauchen! Dann konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Und sagen sich: Ich erlaube mir es, ruhig zu sein und einzuschlafen.

Frage: Das hat Elemente aus dem Yoga, oder?

Natürlich. Die Methoden sind quer durch alle Religionen und Länder unterm Strich ähnlich. Ich habe mich sehr von der polynesischen Denkrichtung Huna beeinflussen lassen. Das Wort „Huna“ bedeutet – Achtung – „Geheimnis“! Da steckt ein reicher Schatz an Lebensphilosophie drin. Das in Verbindung mit indischer Philosophie, Yoga und Meditation hat alles Einfluss auf meine Herangehensweise. Ich bin um die ganze Welt gereist, um zu sehen, wie machen das andere Kulturen, andere Meister. Was mir gefallen hat, habe ich dann übernommen.

Frage: Ist es für Ihre Familie nicht anstrengend, wenn sie alle durchschauen?

Teil einer guten Partnerschaft ist es, dass man gewisse Dinge für sich behält, für den anderen nicht komplett durchschaubar ist, um den anderen auch noch überraschen zu können. Das hat meine Frau sehr gut drauf.

Frage: Haben Sie Ihre eigenen Gedanken immer im Griff?

Eine gute Frage. Besonders in den letzten beiden Jahren ging es mir durch die Umstände nicht immer gut. Was ich aber drauf habe ist, dass ich es immer schaffe, meinen Fokus zu kontrollieren. Bei Gedanken, die mich traurig, wütend, hoffnungslos oder verzweifelt machen, sage ich mir: „Komm zurück in die Harmonie!“ Und das funktioniert tatsächlich.