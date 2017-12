Lörrach Nikoläuse für funktionierende Radbeleuchtung

Lörrach. Am Nikolaustag hat die Stadt in einer gemeinsamen landesweiten Aktion mit der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg (AGFK-BW) auf die Wichtigkeit einer funktionierenden Beleuchtung an Fahrrädern aufmerksam gemacht. Am Campus Rosenfels verteilten die „Nikoläuse“ der Stadt in den frühen Morgenstunden eine kleine Belohnung an alle Radelnden mit Licht. Es gab Postkarten, Schokoladenherzen und Gummibärchen.

„Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es für Radfahrer besonders wichtig, gut gesehen zu werden “, erklärt Michael Wilke, Bürgermeister und Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg (AGFK-BW).

Die Nikolaus-Aktion ist Teil der „Tu’s aus Liebe“-Kampagne, die die AGFK-BW seit 2015 gemeinsam mit ihren Mitgliedern zum Thema „Verkehrssicherheit“ umsetzt und sukzessive um neue Aktionen erweitert.