Lörrach Noch mehr Kindern ein Lachen ins Gesicht zaubern

Von Susann Jekle

Lörrach. Der Verein „Chinderlache“ setzt sich seit 2002 für Kinder in Not in Lörrach und Umgebung ein. Seit letztem Jahr kooperiert Chinderlache mit „Kinderlachen“ – die fast namensgleiche Organisation ist in ganz Deutschland aktiv.

Am Dienstagabend stellten Erich Fischer, Vorsitzender von Chinderlache, und Marc Peine, einer der beiden Gründer und geschäftsführender Vorstand von Kinderlachen, ihre gemeinsame Kooperation vor. Peine war extra aus dem Kinderlachen-Hauptsitz in Dortmund eingeflogen. „Unsere beiden Organisationen verbindet eine deckungsgleiche Philosophie“, erklärte Peine. Kindern in Not helfen Beiden Vereinen geht es darum, Kindern in Not ein Lachen ins Gesicht zu zaubern und durch Sachspenden Wünsche zu erfüllen. Kinderlachen ist eine der größten Kinderhilfsorganisationen Deutschlands. „Wir wollen Chinderlache mit Kinderlachen als starkem Partner an unserer Seite professionell ausrichten und klar positionieren“, sagte Erich Fischer. So ist die Hauptaufgabe der Kooperationspartner, Chinderlache auf ganz Baden auszuweiten. Gemeinsam seien größere Projekte realisierbar, freuten sich die Vorstandsmitglieder. Neue Homepage Mithilfe von Kinderlachen hat der Verein Chinderlache auch eine neue Internetpräsenz erhalten: eine modern gestaltete und leicht navigierbare Homepage mit vielen Informationen über den Spendenverein und dessen Hilfsprojekte. Auch die Möglichkeit, direkt über die Webseite zu spenden, gibt es jetzt. Das Besondere: „Nicht der Vorstand entscheidet, wohin das Geld gespendet wird, sondern der Spender selbst“, betont Fischer. Regionale Spendenzwecke Der Spender hat die Option, selbst auszuwählen, welchem Chinderlache-Projekt seine Spende zugute kommt. Dabei kann auch die Region bestimmt werden, in der geholfen werden soll: in den Landkreisen Freiburg, Konstanz, Waldshut und natürlich Lörrach oder in ganz Baden. Zu den von Chinderlache unterstützten Projekten gehören Aktionen wie „Jedem Kind sein eigenes Bett“ und „Jedem Kind sein Fasnachtsverein“. Letzteres ist dem Verein auch deshalb wichtig, weil er aus der Lörracher Fasnacht heraus entstanden ist. Außerdem überrascht der Verein Kinder, die über Weihnachten im Krankenhaus liegen, mit kleinen Geschenken.

Die Vorstandsmitglieder von Chinderlache – neben Fischer und Peine sind das Heidemarie Wussler, Rolf Schönbett und Günter Zisselsberger – freuen sich bereits auf das Dreikönigsklopfen auf dem Lörracher Weihnachtsmarkt. Im vergangenen Jahr wurden knapp 5200 Euro erlöst. n Mehr Informationen unter: www.chinderlache.de. Spenden sind online oder per Überweisung möglich.