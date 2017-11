Lörrach Noch mehr Verkehr am Wochenende

Lörrach (ndg). Voraussichtlich bis Mitte November müssen die Bewohner von Brombach, Hauingen, Haagen und Tumringen ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen in ihren Ortsdurchfahrten ertragen. Der Grund: Die Brücke der B 317 über die Wiese zwischen Haagen und Hauingen muss saniert und dafür nachts gesperrt werden. Tagsüber läuft der Verkehr über die Brücke normal. Gearbeitet wird nachts, von 19 bis 6 Uhr. Dann nimmt der Verkehr in den genannten Ortsdurchfahrten zu. Richtung Wiesental wird der Verkehr durch Brombach gelenkt. In der Gegenrichtung müssen die Verkehrsteilnehmer sich ab dem Gewerbegebiet Entenbad durch Hauingen, Haagen und wenn sie dort nicht Richtung B 317 abbiegen, durch Tumringen quälen.

Ursprünglich sollten die defekten Schienen an den Brückenenden laut Dullisch im Sommer repariert werden. Doch die Fachfirmen seien nicht verfügbar gewesen. Eine Alternative wäre laut Dullisch eine vierwöchige Vollsperrung der B 317 im Bereich der Brücke gewesen. „Ich mag mir gar nicht vorstellen, was das bedeutet hätte“, hält er die jetzige Maßnahme für vertretbar, wenngleich er die Anwohner in den betroffenen Ortsdurchfahrten verstehen könne.

Um in Hauingen spätabends und nachts das gefahrlose Überqueren der Ortsdurchfahrt zu gewährleisten, hat Dullisch eine Bedarfsampel einrichten lassen. Die regulären Ampelanlagen seien zu alt, um sie auf Nachtbetrieb umzuprogrammieren. Deren Steuerung soll ausgetauscht werden.

Verschärfen wird sich die Verkehrssituation noch mal am kommenden Wochenende. Dann wird die Schilderbrücke im Bereich der Abzweigung von der B 317 Richtung Haagen erneuert (wir berichteten). Dafür muss dann hier die Straße gesperrt werden, so dass der Verkehr Richtung Lörrach komplett durch Haagen und Tumringen geführt werden muss.