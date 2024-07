Lörrach „Nördlich Teichstraße“: Großer Supermarkt auf Eis – Veränderungssperre abgesegnet

Das sagt die Politik

Gegen diesen im Märkte- und Zentrenkonzept begründeten Plan sprach sich Jörg Müller (FW) aus, der an einer jüngsten Vielzahl solcher Veränderungssperren Kritik übte. Hubert Bernnat (SPD) hält es hingegen für unerlässlich, planerisch vorzugehen und damit auch einzugreifen – ansonsten wäre es eine „Bankrotterklärung der Stadtplanung“. Entscheiden sei, dass eine Veränderungssperre sinnvoll ist – nicht, wie oft diese ausgesprochen wird, ergänzte Fritz Böhler (Grüne). Außerdem könne in kleinerem Umfang gebaut werden, meinte Boris Pasek (Grüne). Einen Supermarkt dieser Größe würde Haagen benötigen, nicht aber das Gebiet an der Teichstraße, sprach sich auch Oliver Lehmann (CDU) für die Veränderungssperre aus.

Zur Erinnerung: Der Gemeinderat hatte bereits vor gut zwei Jahren beschlossen, für das Gebiet „Nördlich Teichstraße“ einen Bebauungsplan mit drei großen Zielsetzungen aufzustellen. Dies lauten: Sicherung des Gewerbestandorts, Schutz des Gewerbestandorts vor potenziellen Nutzungskonflikten und Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse.