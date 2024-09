Lörracher Parkplätze: Nordstadt hat bei erweiterter Parkraumbewirtschaftung Priorität

Die Nordstadt sorgt aktuell vor allem durch das 97-Millionen-Euro-Bauprojekt der Städtischen Wohnbau für positive Schlagzeilen. Ganz oben steht dieses Quartier aber auch als Problembereich – konkret geht es ums Parken. „Aus Sicht der Verwaltung besteht vorrangig für die Nordstadt Bedarf, die Parkraumbewirtschaftung einzuführen, da dieses Quartier besonders vom Ausweichverkehr betroffen ist“, heißt es in einer von Nicole-Simone Dahms von der Stadtplanung verfassten Vorlage für den am Donnerstag tagenden Ausschuss für Umwelt und Technik. In der Sitzung soll ein Sachstandsbericht zur Parkraumbewirtschaftung und zur Teilnahme am Projekt „Park-Raum.Dialog“ geliefert werden.